Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client X-Fab: C.A. moins bon que prévu, prévisions prudentes information fournie par Cercle Finance • 25/04/2024 à 10:48









(CercleFinance.com) - Le groupe de fonderie X-Fab a fait état jeudi de prévisions prudentes au titre de son deuxième trimestre après avoir publié un chiffre d'affaires de premier trimestre inférieur aux attentes.



Le fabricant de plaquettes de silicium dit prévoir un chiffre d'affaires dans une fourchette allant de 200 à 210 millions dollars pour le trimestre en cours, avec une marge opérationnelle (Ebitda) de 20% à 23%.



A titre de comparaison, le consensus visait jusqu'ici des ventes trimestrielles de 228 millions de dollars.



Sur le premier trimestre, le fondeur affiche un chiffre d'affaires de 216,2 millions de dollars, en hausse de 4% d'une année sur l'autre et dans la fourchette prévisionnelle de 215-225 millions qu'il avait indiquée.



Cette performance est néanmoins inférieure au consensus, qui attendait un chiffre de l'ordre de 221 millions de dollars.



Si le chiffre d'affaires de son activité de carbure de silicium (SiC) s'est élevé à 26,3 millions de dollars, soit une hausse de 100%, le groupe dit avoir pâti de la volonté de ses clients de réduire leurs niveaux de stocks importants.



Ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2024 restent néanmoins inchangées avec un chiffre d'affaires attendu de l'ordre de 900 à 970 millions de dollars et une marge d'Ebitda comprise entre 25% et 29%.



Les circuits, capteurs et systèmes micro électromécaniques (MEMS) de X-Fab sont utilisés dans des marchés tels que l'automobile, l'industrie et le matériel médical.



Le titre reculait de 0,4% dans le sillage de cette publication.





Valeurs associées X-FAB SILICON Euronext Paris -1.00%