X-Energy, soutenu par Amazon, lève plus d'un milliard de dollars lors de son introduction en bourse

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(Ajout de détails, contexte du paragraphe 2)

Le développeur de réacteurs nucléaires X-Energy, qui est soutenu par Amazon AMZN.O , a déclaré jeudi qu'il avait levé 1,02 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.

La société basée à Rockville, dans le Maryland, a vendu 44,3 millions d'actions dans le cadre de son offre élargie à 23 dollars chacune, au-dessus de la fourchette commercialisée de 16 à 19 dollars par action.

L'introduction en bourse intervient alors que le marché reprend des couleurs après un bref ralentissement en mars, lorsque la volatilité liée aux tensions au Moyen-Orient et un repli technologique plus large ont mis à l'écart plusieurs émetteurs. Les marchés étant proches de leurs niveaux records et l'appétit pour le risque s'améliorant, les entreprises s'empressent de répondre à la demande des investisseurs.

L'énergie nucléaire suscite un regain d'intérêt à mesure que les besoins en électricité augmentent, en particulier de la part des hypercalculateurs qui exploitent des infrastructures d'IA et de cloud computing gourmandes en énergie.

X-Energy, fondée en 2009, développe la technologie des petits réacteurs modulaires (SMR) et fabrique du combustible pour les systèmes nucléaires avancés.

Les SMR sont plus petits et conçus pour être plus rentables que les grands réacteurs traditionnels, dont la construction peut prendre des années. X-Energy développe actuellement son réacteur Xe-100, qui utilise de l'hélium comme agent de refroidissement au lieu de l'eau.

Amazon a investi environ 500 millions de dollars dans la société en 2024 pour soutenir le déploiement de sa technologie SMR, le géant de la technologie recherchant une énergie fiable et sans carbone pour son empreinte croissante de centres de données basés sur l'IA.

X-Energy avait précédemment prévu de s'introduire en bourse par le biais d'une fusion avec une société d'acquisition à vocation spécifique soutenue par Ares Management ARES.N en 2023, mais a ensuite abandonné ces plans, citant des conditions de marché défavorables.

J.P. Morgan, Morgan Stanley, Jefferies et Moelis sont les chefs de file de la gestion conjointe. X-Energy commencera à être cotée au Nasdaq sous le symbole "XE" vendredi.