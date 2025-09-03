X Corp, l'entreprise de Musk, remporte son bras de fer avec d'anciens employés au sujet des frais d'arbitrage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Au paragraphe 5, correction de l'identification erronée de l'avocat des plaignants comme étant Shannon Liss-Riordan, qui représente différents plaignants dans une affaire distincte et similaire contre X Corp) par Daniel Wiessner

X Corp ne peut pas être obligée de couvrir les frais initiaux d'arbitrage d'une série de litiges juridiques d'anciens employés qui ont perdu leur emploi après qu'Elon Musk a racheté la société de médias sociaux, a décidé mardi une cour d'appel des États-Unis. Un panel de la 2e Cour d'appel du circuit des États-Unis, basée à New York, a déclaré qu'une société d'arbitrage doit décider si X doit payer les frais ou si la société peut les partager avec les sept anciens employés qui affirment que X tente de faire dérailler leurs affaires.

En choisissant de recourir à l'arbitrage, les travailleurs ont renoncé à la possibilité de demander aux tribunaux fédéraux de résoudre tout litige concernant les honoraires, a déclaré le tribunal.

"Il est difficile de voir comment le double objectif de l'arbitrage, à savoir le règlement efficace des litiges et l'évitement de procès longs et coûteux, serait servi par l'intervention d'un tribunal de district dans de tels litiges procéduraux", a écrit le juge Gerard Lynch au nom de la Cour. X et les avocats du cabinet Outten & Golden, qui représentent les plaignants dans le procès, n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Musk a licencié environ 6 000 employés après l'acquisition en 2022 de Twitter , qu'il a rebaptisé X. De nombreux employés ont poursuivi pour leurs licenciements, et X a accepté le mois dernier de payer une somme non divulguée pour régler un procès en Californie intenté par d'anciens employés qui ont déclaré qu'on leur devait 500 millions de dollars d'indemnités de licenciement.

Un accord signé par la plupart des employés de Twitter les obligeait à soumettre les litiges avec l'entreprise à la société d'arbitrage privée JAMS plutôt qu'à un tribunal.

Les règles de JAMS stipulent que les employeurs qui demandent à leurs employés de signer des accords d'arbitrage doivent couvrir les frais initiaux d'environ 1 500 dollars avant qu'un arbitre ne soit désigné pour une affaire. X a refusé de payer , affirmant qu'elle n'exigeait pas l'arbitrage parce que les travailleurs avaient la possibilité de s'y soustraire lors de leur embauche.

Renversant la décision d'un juge fédéral de Manhattan qui avait donné raison aux travailleurs, la Cour d'appel du 2e circuit a déclaré mardi qu'elle n'avait pas le pouvoir de résoudre la question parce que les accords d'arbitrage réservent les litiges procéduraux à JAMS.