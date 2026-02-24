Wynn Resorts déclare que des pirates informatiques se sont emparés des données de ses employés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par AJ Vicens

Wynn Resorts a déclaré mardi que des pirates informatiques avaient obtenu des données d'employés et que la société enquêtait sur la violation.