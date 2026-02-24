 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wynn Resorts déclare que des pirates informatiques se sont emparés des données de ses employés
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 21:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par AJ Vicens

Wynn Resorts a déclaré mardi que des pirates informatiques avaient obtenu des données d'employés et que la société enquêtait sur la violation.

Valeurs associées

WYNN RESORTS
109,4400 USD NASDAQ +2,04%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank