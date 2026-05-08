Wynn Resorts affiche un bénéfice trimestriel supérieur aux prévisions grâce à ses résultats à Macao

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L'opérateur de casinos Wynn Resorts

WYNN.O a dépassé jeudi les prévisions de Wall Street concernant son bénéfice du premier trimestre, grâce à une activité plus soutenue à Macao.

* Wynn a indiqué que le bénéfice ajusté de ses établissements à Macao, ville sous administration chinoise, avait augmenté de plus de 10 % au cours du trimestre.

* Les établissements de la société à Macao comprennent le Wynn Palace et le Wynn Macau. Elle possède également des établissements à Las Vegas.

* Le directeur général Craig Billings a déclaré que la société “suivait de près la situation générale dans la région du Golfe” dans le contexte du conflit au Moyen-Orient.

* La société avait repris le mois dernier la construction de son complexe intégré aux Émirats arabes unis , après une brève interruption.

* Son bénéfice trimestriel ajusté de 1,25 dollar par action a dépassé les prévisions des analystes, qui tablaient sur 1,18 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

* La société a enregistré une hausse de 9,2 % de son chiffre d'affaires total pour le trimestre.

* L'action de la société a légèrement progressé dans les échanges après la clôture.