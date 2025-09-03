 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 718,44
+0,84%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wynn progresse après qu'Argus a relevé sa note à "acheter"
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 15:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** Les actions de l'opérateur de casinos Wynn Resorts WYNN.O augmentent de 1% à 126,8 dollars dans les échanges de pré-marché

** Argus Research relève la note de l'action de "neutre" à "acheter", PT à 145 $

** La société de courtage voit une reprise significative à Macao et anticipe une croissance rapide au Wynn Al Marjan dans les EAU

** WYNN devrait bénéficier pendant de nombreuses années du fait d'être le premier casino/centre de villégiature au Moyen-Orient

** Le mois dernier, UBS a également relevé la note de WYNN de "neutre" à "acheter"

** Le PT médian des 19 courtiers couvrant le titre est de 128 $ - données LSEG

** A la dernière clôture, les actions ont augmenté de 49,7 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

WYNN RESORTS
126,3200 USD NASDAQ +0,68%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank