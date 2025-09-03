Wynn progresse après qu'Argus a relevé sa note à "acheter"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
3 septembre - ** Les actions de l'opérateur de casinos Wynn Resorts WYNN.O augmentent de 1% à 126,8 dollars dans les échanges de pré-marché
** Argus Research relève la note de l'action de "neutre" à "acheter", PT à 145 $
** La société de courtage voit une reprise significative à Macao et anticipe une croissance rapide au Wynn Al Marjan dans les EAU
** WYNN devrait bénéficier pendant de nombreuses années du fait d'être le premier casino/centre de villégiature au Moyen-Orient
** Le mois dernier, UBS a également relevé la note de WYNN de "neutre" à "acheter"
** Le PT médian des 19 courtiers couvrant le titre est de 128 $ - données LSEG
** A la dernière clôture, les actions ont augmenté de 49,7 % depuis le début de l'année
