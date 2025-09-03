Wynn progresse après qu'Argus a relevé sa note à "acheter"

3 septembre - ** Les actions de l'opérateur de casinos Wynn Resorts WYNN.O augmentent de 1% à 126,8 dollars dans les échanges de pré-marché

** Argus Research relève la note de l'action de "neutre" à "acheter", PT à 145 $

** La société de courtage voit une reprise significative à Macao et anticipe une croissance rapide au Wynn Al Marjan dans les EAU

** WYNN devrait bénéficier pendant de nombreuses années du fait d'être le premier casino/centre de villégiature au Moyen-Orient

** Le mois dernier, UBS a également relevé la note de WYNN de "neutre" à "acheter"

** Le PT médian des 19 courtiers couvrant le titre est de 128 $ - données LSEG

** A la dernière clôture, les actions ont augmenté de 49,7 % depuis le début de l'année