Wynn Macau enregistre sa plus forte baisse depuis près de 3 mois après les résultats du quatrième trimestre, Citi abaisse son prix cible

13 février - ** Les actions de Wynn Macau 1128.HK chutent de 5,1% à 5,8 HK$, en passe de connaître la plus forte baisse en un jour depuis le 21 novembre

** Actionnaire de contrôle Wynn Resorts WYNN.O - dans les opérations de Macao, les revenus d'exploitation de Wynn Macao ont augmenté à 371,3 millions de dollars au quatrième trimestre 2025 contre 363,7 millions de dollars à la même période de l'année précédente, et les revenus d'exploitation de Wynn Palace ont augmenté de 596,4 millions de dollars contre 562,9 millions de dollars il y a un an

** Citi maintient son opinion "acheter" sur l'action mais abaisse le prix cible de 7,90 HK$ à 7,55 HK$ pour refléter les dernières tendances d'exploitation et l'échec des résultats du 4T25 avec un Ebitda ajusté inférieur à l'estimation

** Jefferies, avec une note "buy", déclare que les ventes et l'Ebitda ajusté du 4T25 de Wynn Macau sont en ligne avec les estimations

** Les actions de ses concurrents chutent également, avec Galaxy 0027.HK , Sands China 1928.HK , SJM 0880.HK , MGM China 2282.HK et Melco 0200.HK en baisse de 0,7 % à 5,6 %

** Depuis le début de l'année, les actions de Wynn Macau ont baissé de 1,5 %, tandis que l'indice de référence Hang Seng Index .HSI a augmenté de 3,6 %