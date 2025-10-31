 Aller au contenu principal
WW Grainger progresse après des bénéfices du T3 supérieurs aux attentes
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 18:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 octobre - ** Les actions du fournisseur d'outils industriels WW Grainger GWW.N augmentent de près de 3 % à environ 984 $

** GWW dépasse les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre, aidé par des prix plus élevés pour ses outils et équipements industriels et de fortes ventes de ses activités en ligne

** Bénéfice ajusté de 10,21 $/action au troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes de 9,95 $/action - données compilées par LSEG

** Augmentation des prévisions de marge brute pour l'année fiscale de 38,9 % à 39,1 %, contre 38,6 % à 38,9 % précédemment

** Cependant, la société réduit ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 2025 tout en maintenant un point médian d'environ 39,38 $/action

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en baisse de 6,7 % depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

