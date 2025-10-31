WW Grainger progresse après des bénéfices du T3 supérieurs aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 octobre - ** Les actions du fournisseur d'outils industriels WW Grainger GWW.N augmentent de près de 3 % à environ 984 $

** GWW dépasse les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre, aidé par des prix plus élevés pour ses outils et équipements industriels et de fortes ventes de ses activités en ligne

** Bénéfice ajusté de 10,21 $/action au troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes de 9,95 $/action - données compilées par LSEG

** Augmentation des prévisions de marge brute pour l'année fiscale de 38,9 % à 39,1 %, contre 38,6 % à 38,9 % précédemment

** Cependant, la société réduit ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 2025 tout en maintenant un point médian d'environ 39,38 $/action

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en baisse de 6,7 % depuis le début de l'année