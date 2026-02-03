WW Grainger prévoit un bénéfice annuel largement inférieur aux estimations en raison du ralentissement de la demande industrielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

WW Grainger GWW.N a prévu mardi des bénéfices pour 2026 largement inférieurs aux estimations de Wall Street, en raison d'une faible demande d'équipements et d'outils industriels, les clients se montrant prudents dans une économie incertaine.

L'environnement commercial changeant a fait hésiter les entreprises à passer des commandes, ce qui a pesé sur des sociétés telles que Grainger, qui s'adresse à des marchés finaux tels que les détaillants en rénovation, les entreprises de construction et les fabricants de l'aérospatiale.

En décembre, le PMI manufacturier américain de l'Institute for Supply Management s'est établi à 47,9 , marquant le dixième mois consécutif de contraction du secteur. Une valeur inférieure à 50 indique une contraction de l'activité, tandis qu'une valeur supérieure à 50 indique une croissance.

Bien que l'indice PMI soit remonté à 52,6 en janvier , les fabricants restent prudents en raison de l' évolution de la politique commerciale des États-Unis.

Le fabricant d'outils prévoit un bénéfice ajusté pour 2026 compris entre 42,25 et 44,75 dollars par action, le point médian étant inférieur aux projections des analystes (43,89 dollars par action), selon les données compilées par LSEG.

La société basée à Lake Forest, dans l'Illinois, qui fournit des outils manuels et électriques ainsi que des produits industriels, prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 18,7 et 19,1 milliards de dollars.

Le segment le plus important du fabricant d'outils, High Touch Solutions, qui fournit des pompes, des équipements de plomberie, des outils pour le travail des métaux et des outils à main, a vu ses ventes augmenter de 4,5 %.

Le bénéfice trimestriel s'élève à 9,44 $ par action, en baisse par rapport aux 9,71 $ par action enregistrés un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires total pour le trimestre clos le 31 décembre s'est élevé à 4,42 milliards de dollars, contre 4,23 milliards de dollars un an plus tôt. Les analystes s'attendaient en moyenne à 4,4 milliards de dollars.