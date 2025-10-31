WW Grainger dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels grâce à l'augmentation des prix et des ventes en ligne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

WW Grainger GWW.N a dépassé vendredi les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre, aidé par des prix plus élevés pour ses outils et équipements industriels et de fortes ventes de ses activités en ligne.

Le segment le plus important du fabricant d'outils, High Touch Solutions, a vu ses ventes augmenter de 3,4 %, grâce à une hausse des prix, les coûts liés aux tarifs ayant été répercutés sur les entreprises nord-américaines. Ce segment fournit des pompes, des équipements de plomberie, des outils pour le travail des métaux et des outils à main.

Grainger a également bénéficié d'une augmentation de 18,2 % de son segment Endless Assortment, grâce à ses plateformes de commerce électronique Zoro et MonotaRO, destinées aux petites entreprises aux États-Unis et au Japon, respectivement.

La société basée à Lake Forest, dans l'Illinois, a réduit ses prévisions de bénéfices pour 2025 tout en maintenant un point médian d'environ 39,38 dollars par action.

Les perspectives de marge brute annuelle ont toutefois été revues à la hausse, la nouvelle fourchette se situant entre 38,9 % et 39,1 %, contre 38,6 % à 38,9 % précédemment.

Grainger a enregistré un bénéfice trimestriel ajusté de 10,21 dollars par action, dépassant les attentes de 9,95 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires total pour le trimestre clos le 30 septembre était de 4,66 milliards de dollars, en hausse de 6,1 % par rapport à l'année précédente.