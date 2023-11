Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WTI: nette cassure des supports situés à 80,7$ puis à 78,5$ information fournie par Cercle Finance • 08/11/2023 à 18:52









(CercleFinance.com) - Le pétrole WTI a validé en 24H la double cassure des supports situés à 80,7$ puis à 78,5$ (du 23 août) et inscrit -avec un test des 75,5$- son pire niveau depuis le 20 juillet dernier.

Le WTI est embarqué dans une glissade des cours en direction des 74$, un petit support remointant au 17 juillet dernier (qui coïncide avec -21% sur son sommet des 94$), puis 73$, seuil pivot long terme et principal support oblique moyen-long terme issu des 'points bas' inscrits à 22,6$ du 24/04/2020 puis 67$ le 12 juin 2023.





Valeurs associées HESS AMEX 0.00% HESS NYSE -1.28%