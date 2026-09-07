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WTI : franchit la résistance des 92,3 USD
information fournie par Zonebourse 07/09/2026 à 18:02
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Sans que cela alarme les marchés à 48 h du "PPI" et à 96 h du "CPI", le pétrole "WTI" franchit la résistance des 92,3 USD des 23/24 juillet.

Le "WTI" semble bien parti pour confirmer la "sortie par le haut" d'un triangle haussier de "base" 74,8 USD : ceci libère un potentiel de hausse vers 110 USD, ex-zénith du 30 avril... et le sommet annuel des 115 USD du 9 et des 5, 6 et 7 avril.

Psychologiquement, les marchés auraient du mal à ignorer ce fait comme le franchissement des 93 USD ce lundi.

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