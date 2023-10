WRAPUP 9-Israël riposte aux attaques du Hamas : plus de 1 100 morts

(Ajoute le commentaire de Biden sur l'appel de Netanyahu, paragraphe 24; les détails du déploiement américain, paragraphe 25; les compagnies aériennes suspendent leurs vols vers Tel Aviv, paragraphe 27) * DERNIERS DÉVELOPPEMENTS: * Certains Israéliens ne savent pas si leurs proches sont morts ou vivants * Gaza paiera un lourd tribut pendant des générations, déclare un ministre israélien * Le porte-parole de l'armée israélienne dénonce "le pire massacre de civils innocents de l'histoire d'Israël" * Le ministère palestinien accuse Israël de mener une "campagne barbare de mort et de destruction" * Le Jihad islamique affirme avoir une trentaine d'otages à Gaza par Maayan Lubell et Nidal al-Mughrabi JERUSALEM/GAZA, 8 octobre (Reuters) - Israël a pilonné l'enclave palestinienne de Gaza dimanche, tuant des centaines de personnes en représailles à l'une des attaques les plus sanglantes de son histoire, lorsque le groupe islamiste Hamas a tué 700 Israéliens et en a enlevé des dizaines d'autres. L'incursion des combattants du Hamas dans les villes israéliennes samedi a été la plus meurtrière depuis les attaques de l'Égypte et de la Syrie lors de la guerre de Kippour, il y a 50 ans, et a menacé de déclencher une nouvelle conflagration dans ce conflit de longue durée . En réponse, les frappes aériennes israéliennes ont touché des immeubles d'habitation, des tunnels, une mosquée et les maisons de responsables du Hamas à Gaza, tuant plus de 400 personnes, dont 20 enfants, conformément au vœu de "puissante vengeance" formulé par le Premier ministre Benjamin Netanyahu. "Le prix que paiera la bande de Gaza sera très lourd et changera la réalité pour des générations", a déclaré le ministre de la défense, Yoav Gallant, dans la ville d'Ofakim, qui a subi des pertes et des prises d'otages. Au-delà de la bande de Gaza sous blocus, les forces israéliennes et la milice libanaise du Hezbollah, soutenue par l'Iran, , ont échangé des tirs d'artillerie et de roquettes, tandis qu'en Égypte, deux touristes israéliens ont été tués par balles, ainsi qu'un guide. Des appels à la retenue ont été lancés dans le monde entier, bien que les pays occidentaux aient largement soutenu Israël, tandis que l'Iran, le Hezbollah et les manifestants de divers pays du Moyen-Orient ont fait l'éloge du Hamas. Dimanche, dans le sud d'Israël, les hommes armés du Hamas combattaient toujours les forces de sécurité israéliennes, plus de 24 heures après leur assaut surprise sur plusieurs fronts, avec des barrages de roquettes et des bandes d'hommes armés qui ont envahi les bases de l'armée et les villes frontalières. "Mes deux petites filles ne sont que des bébés. Elles n'ont même pas cinq ans et trois ans", a déclaré Yoni Asher, qui a raconté avoir vu une vidéo d'hommes armés palestiniens s'emparant de sa femme et de ses deux petites filles après qu'elle les ait emmenées rendre visite à sa mère. Uri David a déclaré lors d'une conférence de presse qu'il avait passé 30 minutes au téléphone avec ses deux filles, Tair et Odaya, lors d'une attaque, jusqu'à ce qu'elles ne lui répondent plus et qu'il ne sache pas ce qu'il est advenu d'elles. "J'ai entendu des tirs, des cris en arabe, je leur ai dit de s'allonger sur le sol et de se tenir par la main", a-t-il déclaré en fondant en larmes. CAPTIFS L'armée israélienne, qui doit répondre à des questions embarrassantes pour ne pas avoir déjoué l'attaque, a déclaré avoir repris le contrôle de la plupart des points d'infiltration le long des barrières de sécurité, tué des centaines d'assaillants et en avoir fait des dizaines d'autres prisonniers. L'armée a déclaré avoir déployé des dizaines de milliers de soldats autour de Gaza, une étroite bande de terre où vivent 2,3 millions de Palestiniens, et commencer à évacuer les Israéliens autour de la frontière. "C'est ma cinquième guerre. La guerre doit cesser. Je ne veux pas continuer à ressentir cela", a déclaré Qassab al-Attar, un Palestinien en fauteuil roulant dont les frères l'ont porté jusqu'à un abri. Israël n'a pas publié de bilan officiel, mais ses médias ont indiqué qu'au moins 700 personnes, dont des enfants, avaient été tuées. Le porte-parole militaire Daniel Hagari a parlé du "pire massacre de civils innocents de l'histoire d'Israël" Plusieurs Américains ont été tués par des assaillants du Hamas, a confirmé un porte-parole du Conseil national de sécurité de la Maison-Blanche, qui a indiqué que les États-Unis continueraient à suivre la situation de près. Cette flambée choquante pourrait compromettre les efforts déployés par les États-Unis pour normaliser les relations entre Israël et l'Arabie saoudite - un réalignement sécuritaire qui pourrait menacer les espoirs d'autodétermination des Palestiniens et aider l'Iran, principal soutien du Hamas, à s'imposer. L'autre grand allié régional de Téhéran, le Hezbollah libanais , a fait la guerre à Israël en 2006 et a déclaré que ses "fusils et ses roquettes" étaient aux côtés du Hamas. Alors que les débris des attaques jonchaient encore les villes du sud et les communautés frontalières dimanche, les Israéliens étaient ébranlés par la vue des corps ensanglantés dans les rues, les voitures et même leurs maisons. Une trentaine d'Israéliens qui participaient à une soirée dansante attaquée par des hommes armés sont sortis de leur cachette dimanche, ont rapporté les médias israéliens, ce qui porte à 260 le nombre de morts lors de ce rassemblement en plein air. Les combattants palestiniens ont pris des dizaines d'otages à Gaza, dont des soldats et des civils, des enfants et des personnes âgées. Un deuxième groupe militant palestinien, le Jihad islamique, a déclaré détenir plus de 30 des captifs. La capture d'un si grand nombre d'Israéliens, dont certains ont franchi des points de contrôle de sécurité ou ont été conduits en sang à Gaza, est un nouveau casse-tête pour M. Netanyahu , après les épisodes passés où des otages ont été échangés contre de nombreux prisonniers palestiniens. Parmi les otages se trouveraient un homme et une femme mexicains . "La cruelle réalité est que le Hamas a pris des otages comme police d'assurance contre les représailles israéliennes, en particulier une attaque terrestre massive, et pour les échanger contre des prisonniers palestiniens", a déclaré Aaron David Miller, chercheur principal à la Fondation Carnegie pour la paix internationale. UNE VIOLENCE QUI NE FAIBLIT PAS Le président américain Joe Biden s'est adressé à M. Netanyahu pour la deuxième journée consécutive, déclarant dans un message publié sur la plateforme de médias sociaux X qu'il exprimait "mon soutien total au peuple d'Israël face à un assaut sans précédent et effroyable de la part des terroristes du Hamas" Le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, a déclaré qu'il avait ordonné au Carrier Strike Group USS Gerald R. Ford de se rendre en Méditerranée orientale en signe de soutien à Israël et qu'il commencerait également à fournir de nouvelles munitions à l'allié le plus proche de Washington au Moyen-Orient. À Gaza, le porte-parole du Hamas, Hazem Qassem, a condamné l'annonce des États-Unis comme "une participation réelle à l'agression contre notre peuple" et a déclaré que le groupe ne se laisserait pas intimider. Plusieurs compagnies aériennes internationales - United Airlines UAL.O , Delta Air Lines DAL.N , American Airlines AAL.O et Air France AIRF.PA - ont déclaré qu'elles avaient suspendu leurs vols desservant Tel Aviv et qu'elles attendaient que les conditions s'améliorent avant de reprendre leur service. Le Hamas a tiré d'autres salves de roquettes sur Israël dimanche. Les frappes aériennes israéliennes sur Gaza ont détruit les bureaux et les camps d'entraînement du Hamas, mais aussi des maisons et d'autres bâtiments. Le ministère palestinien de la santé a déclaré que 413 Palestiniens, dont 78 enfants, avaient été tués et 2 300 personnes blessées depuis samedi. "En tant que puissance occupante, Israël n'a aucun droit ni aucune justification pour prendre pour cible la population civile sans défense à Gaza ou ailleurs en Palestine", a déclaré le ministère palestinien des affaires étrangères, dénonçant une "campagne barbare de mort et de destruction". Les Nations unies ont indiqué qu'au moins 70 000 Palestiniens de Gaza cherchaient refuge dans les écoles qu'elles gèrent. Elle a lancé un appel à la création de couloirs humanitaires pour acheminer de la nourriture à Gaza. À Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, des personnes ont fouillé les vestiges d'une mosquée tôt dans la journée de dimanche. "Nous avons terminé les prières de la nuit et soudain la mosquée a été bombardée. Ils ont terrorisé les enfants, les personnes âgées et les femmes", a déclaré Ramez Hneideq, un habitant. Cette escalade fait suite à la flambée de violence entre Israël et les militants palestiniens en Cisjordanie occupée par Israël, où une autorité palestinienne exerce une autonomie limitée, opposée au Hamas qui souhaite la destruction d'Israël. La situation en Cisjordanie s'est aggravée sous le gouvernement de droite dure de M. Netanyahu, avec la multiplication des raids israéliens et des agressions de colons juifs contre des villages palestiniens, et l'Autorité palestinienne a demandé une réunion d'urgence de la Ligue arabe à l'adresse . Le rétablissement de la paix est au point mort depuis des années, la politique israélienne ayant été distraite cette année par des querelles internes sur les projets de M. Netanyahou visant à réformer le système judiciaire. Le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, a déclaré que l'assaut s'étendrait à la Cisjordanie et à Jérusalem. Les habitants de Gaza vivent sous un blocus imposé par Israël depuis 16 ans, c'est-à-dire depuis que le Hamas a pris le contrôle du territoire en 2007. "Combien de fois vous avons-nous averti que le peuple palestinien vivait dans des camps de réfugiés depuis 75 ans et que vous refusiez de reconnaître les droits de notre peuple", a déclaré M. Haniyeh. Les États-Unis ont pris la tête des dénonciations occidentales de l'attaque du Hamas, M. Biden lançant un avertissement brutal à l'Iran et à d'autres pays: "Ce n'est pas le moment pour une quelconque partie hostile à Israël d'exploiter ces attaques" Le président iranien Ebrahim Raisi a téléphoné au chef du Hamas pour le féliciter de sa "victoire". Pour une nation dont les services secrets se vantent d'infiltrer et de surveiller les militants, les attentats sont apparus comme un échec cuisant du renseignement pour Israël. Les principaux indices de la Bourse de Tel Aviv ont chuté de 6% dimanche .TA35 .TA125 et les investisseurs s'attendaient à ce que la violence provoque un mouvement vers l'or et d'autres valeurs refuges.