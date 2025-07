WPP: UBS abaisse son objectif de cours information fournie par Cercle Finance • 10/07/2025 à 10:40









(CercleFinance.com) - UBS reste à vendre sur le titre et abaisse son objectif de cours à 410 pence (contre 485 pence) suite à la révision en baisse des prévisions 2025 du groupe de communication britannique.



'WPP a abaissé ses prévisions de bénéfices, anticipant une baisse plus marquée de son chiffre d'affaires et de ses marges' indique UBS.



'WPP a abaissé ses perspectives de bénéfices pour le premier semestre et l'exercice 2025 afin de refléter la baisse des dépenses des clients et un environnement macroéconomique difficile' précise le bureau d'analyse.



Le groupe britannique a abaissé son objectif de croissance des ventes annuelles dans une fourchette allant de -3% à -5% (contre une fourchette entre 0% et -2% précédemment).



Sa marge opérationnelle est attendue en baisse de 0,50 à 1,75 point de pourcentage d'une année sur l'autre en 2025 (contre une évolution relativement stable).







Valeurs associées WPP 443,300 GBX LSE +3,43%