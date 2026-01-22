WPP se dote d'une plateforme mondiale pour la production
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 17:02
Cette décision stratégique permettra de réunir tous les producteurs créatifs en une seule plateforme mondiale, "apportant une innovation, une envergure, une créativité sans précédent et une excellence de production de classe mondiale à la clientèle de WPP".
"Nous nous concentrons sur la fourniture de récits plus intelligents, innovants et de classe mondiale qui stimulent l'activité de nos clients", affirme Richard Glasson, le CEO mondial de Hogarth qui prendra aussi le poste de CEO de WPP Production.
WPP Production comptera près de 10 000 personnes et sera ainsi capable de "fournir de grands volumes de contenus de haute qualité et culturellement pertinents sur tous les canaux et régions tout en repoussant les limites de l'excellence créative".
Avec une présence dans plus de 40 villes, WPP Production "continuera de promouvoir l'expertise locale et la nuance culturelle tout en garantissant la cohérence et l'excellence mondiales", selon le groupe britannique.
Valeurs associées
|324,100 GBX
|LSE
|+4,51%
