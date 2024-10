Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client WPP: les prévisions 2024 restent inchangées information fournie par Cercle Finance • 23/10/2024 à 10:51









(CercleFinance.com) - WPP vient d'annoncer ses résultats pour le troisième trimestre 2024. Le groupe affiche une croissance LFL de 0,5 % au 3ème trimestre et des progrès continus par rapport à ses objectifs. WPP réitère ses prévisions pour l'ensemble de l'année.



Le chiffre d'affaires publié au 3ème trimestre est en hausse de +1,4 % à 3,558 M£ (LFL +4,1 %).



Les clients remportés au troisième trimestre incluent Amazon (médias hors Amériques), Unilever (médias, médias de détail et activation, et création) et Henkel (médias).



La dette nette ajustée au 30 septembre 2024 est à 3,6 milliards de livres sterling, en baisse de 0,3 milliard de livres sterling par rapport à l'année précédente.



L'accord de vente de la participation majoritaire de WPP dans FGS Global est en passe d'être conclu au quatrième trimestre, générant un produit net en espèces pour WPP d'environ 604 millions de livres sterling après impôts. Le produit sera utilisé pour réduire l'endettement.



Les prévisions 2024 restent inchangées et le groupe s'attend à un chiffre d'affaires LFL 2024 moins coûts de répercussion de -1 % à 0 %, le quatrième trimestre étant confronté à une comparaison plus difficile que le troisième trimestre et à une incertitude macroéconomique.



Mark Read, directeur général de WPP, a déclaré : ' Nous sommes encouragés par les progrès réalisés mais avec les récents nouveaux contrats qui auront un impact principalement sur 2025 et les pressions macroéconomiques persistantes, nos attentes pour l'ensemble de l'année restent inchangées ', précise-t-il.





Valeurs associées WPP 797,20 GBX LSE +3,05%