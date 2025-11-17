 Aller au contenu principal
WPP grimpe après des informations de presse sur un intérêt de Havas pour une entrée au capital
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 12:02

WPP grimpe en Bourse lundi après que le Times a rapporté que le groupe britannique était dans le viseur de son concurrent français Havas et des sociétés de capital-investissement Apollo et KKR pour une entrée à son capital.

À 09h41 GMT, le titre WPP prend 3,02% tandis que Havas cède 1,23% au même moment. Plus tôt dans la séance, WPP prenait jusqu'à 6,6%.

L'action WPP a chuté de plus de 60% depuis le début de l'année, conférant au groupe une valeur boursière d'environ 3 milliards de livres (3,40 milliards d'euros). Malgré la hausse enregistrée lundi, le titre reste proche de son niveau le plus bas en 27 ans.

Le groupe publicitaire, fondé par l'homme d'affaires britannique Martin Sorrell en 1985, a lancé un avertissement sur bénéfice le mois dernier après avoir fait état d'une baisse plus importante que prévu de son chiffre d'affaires net à périmètre constant.

Il fait actuellement l'objet d'une vaste refonte opérationnelle sous la houlette de sa nouvelle directrice générale Cindy Rose, qui cherche à simplifier le groupe tout en se concentrant sur les données et l'IA.

WPP, Havas, KKR et Apollo n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

(Rédigé par Ankita Bora et Nithyashree R B à Bangalore; version française Etienne Breban, édité par Kate Entringer)

Fusions / Acquisitions
