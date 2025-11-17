 Aller au contenu principal
WPP grimpe après des informations de presse sur un intérêt de Havas pour une entrée au capital (actualisé)
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 18:51

(Actualisé avec rapport de l'agence Bloomberg)

WPP WPP.L a grimpé en Bourse lundi après que le Times a rapporté que le groupe britannique était dans le viseur de son concurrent français Havas HAVAS.AS et des sociétés de capital-investissement Apollo APO.N et KKR

KKR.N pour une entrée à son capital.

Le directeur général d'Havas, Yannick Bolloré, a toutefois démenti être en pourparlers avec WPP au sujet d'un éventuel investissement dans la société britannique, a rapporté plus tard lundi l'agence Bloomberg, citant une note envoyée aux employés.

Le titre WPP a pris 11,03% tandis que Havas a abandonné 0,75%.

L'action WPP a chuté de plus de 60% depuis le début de l'année, conférant au groupe une valeur boursière d'environ 3 milliards de livres (3,40 milliards d'euros).

Le groupe publicitaire, fondé par l'homme d'affaires britannique Martin Sorrell en 1985, a lancé un avertissement sur bénéfice le mois dernier après avoir fait état d'une baisse plus importante que prévu de son chiffre d'affaires net à périmètre constant.

Il fait actuellement l'objet d'une vaste refonte opérationnelle sous la houlette de sa nouvelle directrice générale Cindy Rose, qui cherche à simplifier le groupe tout en se concentrant sur les données et l'IA.

WPP, Havas, KKR et Apollo n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

(Rédigé par Ankita Bora et Nithyashree R B à Bangalore; version française Etienne Breban et Diana Mandia, édité par Kate Entringer)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

APOLLO GLB MGMT
125,630 USD NYSE -3,82%
HAVAS
1,4475 EUR Euronext Amsterdam -0,75%
KKR & CO
116,720 USD NYSE -2,67%
WPP
319,600 GBX LSE +10,86%
