WPP: départ du CEO prévu en fin d'année information fournie par Cercle Finance • 09/06/2025 à 10:05









(CercleFinance.com) - WPP perd 2% à Londres après l'annonce que Mark Read se retirera du conseil d'administration et de son poste de CEO le 31 décembre prochain, après plus de 30 ans au sein du groupe de communication, dont sept en tant que CEO.



'Mark a joué un rôle central dans la transformation de WPP en un leader mondial des services de marketing modernes, avec des capacités approfondies en IA, données et technologie, une présence mondiale et un talent créatif inégalé', note son président Philip Jansen.



Mark Read restera concentré sur l'exécution de la stratégie de croissance du groupe britannique et aidera à une transition en douceur avec son successeur, une fois que celui-ci sera nommé au terme d'un processus de recherche déjà en cours.





Valeurs associées WPP 549,000 GBX LSE -1,75%