WPP: Chiffre d'affaires de 3 412 M£ au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un chiffre d'affaires au 1er trimestre en repli de -1,4% à 3 412 M£. La croissance du chiffre d'affaires à périmètre constant est de +2,1%.



La croissance au Royaume-Uni et en Europe continentale occidentale permet de compenser les baisses enregistrées en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique. Le groupe a enregistré une forte croissance en Inde qui est compensée par une baisse en Chine.



' De solides progrès ont été réalisés dans le cadre des initiatives stratégiques présentées lors de notre CMD en janvier. Burson, GroupM et VML sont sur la bonne voie pour réaliser des économies ciblées au cours de l'exercice et sont bien positionnés pour bénéficier d'un solide pipeline ' indique le groupe.



Le groupe a réitéré ses prévisions pour 2024. La croissance du chiffre d'affaires LFL moins les coûts de répercussion devrait être de 0 à 1 % avec une amélioration de la marge opérationnelle globale de 20 à 40 points de base (hors effet de change).





