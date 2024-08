WPP avertit sur sa croissance et cède ses parts dans FGS Global

(AOF) - Le numéro un mondial de la publicité WPP a réduit ses prévisions 2024 en raison de la situation macroéconomique et de la faiblesse de la Chine. Le concurrent de Publicis anticipe désormais des revenus à données comparables au mieux stable et au pire en recul de 1%. Il prévoyait auparavant au mieux une croissance de 1% et au pire une stabilité. Il vise en revanche toujours une amélioration de 20 à 40 points de base de sa marge opérationnelle à taux de change constants.

Au premier semestre, les revenus net ont reculé de 3,6% à 5,6 milliards de livres. Ils ont baissé de 1% à données comparables. La marge opérationnelle a augmenté de 10 points de base à 11,5%.

En parallèle à ses résultats, WPP a annoncé la cession de sa participation majoritaire dans le cabinet de conseil stratégique et de communication, FGS Global, à KKR pour 775 millions de dollars en numéraire. Le produit total payable à la fin de l'opération, soit 767 millions de dollars (604 millions de livres sterling), sera utilisé pour réduire l'endettement de WPP.

D'après Magna (Interpublic Group) la croissance du marché publicitaire mondial a été limitée à 1% sur un an durant le premier trimestre face à un début d'année dynamique en 2022. Toutefois pour l'année pleine, la société prévoit une croissance bien supérieure, portée par le digital. Cette performance résulte du rebond économique de la Chine depuis la fin de la politique " zéro Covid ". Au premier trimestre, les dépenses publicitaires ont bondi dans ce pays de 6% sur un an. Ailleurs, les performances attendues sont moins élevées pour 2023 : 4,2 % de croissance en Europe (dont 2,8 % en France) et 2,5 % en Amérique du Nord (4,2 % si l'on exclut les publicités politiques en chute sans élection). Les bons résultats des trois leaders mondiaux (le français Publicis, le britannique WPP et le groupe américain Omnicom) sur le premier trimestre reflètent ce développement du marché.