Worthington Steel va acquérir Klöckner & Co
information fournie par Zonebourse 16/01/2026 à 11:16
Dans le cadre de cette transaction, Worthington Steel a annoncé son intention de lancer une offre publique d'achat volontaire sur toutes les actions en circulation de Klöckner & Co.
Les deux entreprises, qui disposent de forces complémentaires (Worthington Steel étant spécialisée dans la transformation de l'acier et Klöckner & Co étant un distributeur d'acier et de métaux), misent sur une croissance durable et une extension de leur présence en Europe et en Amérique du Nord.
Selon les termes de l'accord, l'américain Worthington Steel, via sa filiale allemande, propose 11 euros par titre en numéraire, soit une prime d'environ 81% par rapport au cours de clôture de l'action Klöckner & Co du 5 décembre, date précédent la divulgation publique des négociations. La valeur d'entreprise totale implicite de la transaction s'élève à 2,1 milliards d'euros.
Le directoire et le conseil de surveillance de Klöckner & Co ont salué cette offre et, sous réserve de l'examen du document d'offre, ils ont l'intention d'en recommander l'acceptation aux actionnaires. Ils soutiennent également la logique stratégique de la transaction et son potentiel de création de valeur pour toutes les parties prenantes.
