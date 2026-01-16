 Aller au contenu principal
Worthington Steel rachète Kloeckner & Co pour 2,4 milliards de dollars
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 00:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tirés du communiqué et d'éléments de contexte dans l'ensemble du document)

Worthington Steel WS.N a annoncé jeudi qu'elle achèterait Kloeckner & Co KCOGn.DE dans le cadre d'une transaction évaluée à 2,4 milliards de dollars , dans le but de renforcer sa position dans le secteur nord-américain de la transformation des métaux.

Kloeckner & Co, qui opère sur plus de 100 sites en Amérique du Nord et en Europe, propose notamment des produits en acier plat au carbone, en acier électrique et en aluminium.

L'opération, entièrement en numéraire, sera réalisée par le biais d'une offre publique d'achat volontaire en Allemagne et devrait être finalisée au cours du second semestre de l'année, a indiqué Worthington.

Worthington prévoit un chiffre d'affaires combiné d'environ 9,5 milliards de dollars à l'issue de l'acquisition, ce qui en ferait la deuxième société de centres de services sidérurgiques en Amérique du Nord.

Kloeckner a déclaré en décembre qu'elle était en pourparlers avec Worthington Steel au sujet d'une acquisition potentielle.

Les actions de Worthington Steel ont augmenté de plus de 3 % dans les échanges prolongés.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

KLOECKNER&CO
8,610 EUR XETRA +1,89%
WORTHINGTON
38,775 USD NYSE +3,62%
