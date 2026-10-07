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Worthington Steel en baisse après avoir manqué ses objectifs de bénéfices trimestriels
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 16:09

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 octobre - ** Le cours de l'action de Worthington Steel

WS.N , entreprise américaine spécialisée dans la transformation des métaux, recule de 8,8% à 24,93 dollars

** WS annonce un BPA ajusté de 57 cents au premier trimestre, en deçà des estimations des analystes qui tablaient sur 68 cents – Données compilées par LSEG

** La société annonce un chiffre d’affaires trimestriel de 953,9 millions de dollars, dépassant les prévisions des analystes de 885,9 millions de dollars, grâce à l’acquisition de Kloeckner

** La société indique qu'elle prévoit de finaliser la cession de Kloeckner Disposal Group dans un délai d'un an à compter de l'acquisition

** Sur les deux sociétés de courtage couvrant le titre, l’une attribue la recommandation “acheter” et l’autre “conserver”; le cours-cible médian est de 46 dollars

** En tenant compte des variations de la séance, WS affiche une hausse de 1,4% depuis le début de l'année

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