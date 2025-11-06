Worldline vise une croissance annuelle du CA à +4% sur 2027-2030

Worldline WLN.PA a annoncé jeudi anticiper une croissance annuelle moyenne de son chiffre d'affaires d'environ 4% sur la période 2027-2030, le groupe dévoilant ce jour son plan "North Star 2030" à l'occasion de sa journée investisseurs.

Anticipant également 1,0 milliard d'euros d'Ebitda en 2030, porté par des économies annuelles de 210 millions d'euros, le groupe dit viser un retour à un génération de flux de trésorerie disponibles dès 2027, avec un objectif de 300 à 350 millions d'euros d'ici 2030.

Worldline dit par ailleurs envisager une augmentation de capital de 500 milllions d'euros.

