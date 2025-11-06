 Aller au contenu principal
Worldline vise une croissance annuelle du CA à +4% sur 2027-2030
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 07:04

Worldline WLN.PA a annoncé jeudi anticiper une croissance annuelle moyenne de son chiffre d'affaires d'environ 4% sur la période 2027-2030, le groupe dévoilant ce jour son plan "North Star 2030" à l'occasion de sa journée investisseurs.

Anticipant également 1,0 milliard d'euros d'Ebitda en 2030, porté par des économies annuelles de 210 millions d'euros, le groupe dit viser un retour à un génération de flux de trésorerie disponibles dès 2027, avec un objectif de 300 à 350 millions d'euros d'ici 2030.

Worldline dit par ailleurs envisager une augmentation de capital de 500 milllions d'euros.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

WORLDLINE
2,053 EUR Euronext Paris -3,80%
