Worldline : violent pullback sous 8,52E, vers 7,77E information fournie par Cercle Finance • 03/02/2025 à 11:36









(CercleFinance.com) - Worldline subit un violent pullback sous 8,52E (ex-zénith du 31/12/2024) et pourrait revenir tester au cours des prochaines heures le récent plancher des 7,65E des 23 et 29 janvier.

Le principal palier de soutien se situe vers 7,2E (plancher des 14/15 janvier)





Valeurs associées WORLDLINE 7,88 EUR Euronext Paris -7,56%