Worldline : vers un nouveau test des 31,8E du 23/06 ?

(CercleFinance.com) - Worldline reste plombé par sa dynamique baissière initiée avec la cassure du plancher des 36E.

Le cours s'enfonce sous 34E et referme le 'gap' des 33,8E du 1er juillet. Worldline devra impérativement préserver le plancher des 31,8E du 23 juin sous peine de dévisser vers 29E, l'ex-zénith du 2 septembre 2016.





