Worldline: UBS détient moins de 5% du capital
information fournie par Cercle Finance 01/09/2025 à 17:37

(Zonebourse.com) - La société de droit suisse UBS Group a déclaré avoir franchi en baisse, le 26 août 2025, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Worldline et détenir 52 801 actions Worldline représentant autant de droits de vote, soit 0,02% du capital et des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Worldline hors marché, au résultat de laquelle l'exemption de trading s'applique pour le déclarant.

