Worldline: UBS détient moins de 5% du capital information fournie par Cercle Finance • 01/09/2025 à 17:37









(Zonebourse.com) - La société de droit suisse UBS Group a déclaré avoir franchi en baisse, le 26 août 2025, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Worldline et détenir 52 801 actions Worldline représentant autant de droits de vote, soit 0,02% du capital et des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Worldline hors marché, au résultat de laquelle l'exemption de trading s'applique pour le déclarant.





Valeurs associées WORLDLINE 2,7760 EUR Euronext Paris -2,25%