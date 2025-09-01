Worldline: UBS détient moins de 5% du capital
information fournie par Cercle Finance 01/09/2025 à 17:37
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Worldline hors marché, au résultat de laquelle l'exemption de trading s'applique pour le déclarant.
Valeurs associées
|2,7760 EUR
|Euronext Paris
|-2,25%
