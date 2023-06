Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline: teste un péage 'inversé' autour de Lille information fournie par Cercle Finance • 08/06/2023 à 11:11









(CercleFinance.com) - Worldline annonce avoir construit et opéré 'la première solution de péage positif en France pour la Métropole Européenne de Lille (MEL)', accompagné par l'agence de communication dps.



L'idée du dispositif est de pouvoir 'baisser de manière significative le trafic routier' et lutter contre la congestion récurrente en heures de pointe sur les axes les plus critiques, en versant aux automobilistes une prime par trajet évité en voiture.



Ce 'péage inversé' récompense ainsi les automobilistes qui changent leurs habitudes de déplacement en empruntant moins souvent les grands axes engorgés, télétravaillent ou aménagent leurs horaires.



Dans un premier temps, ce programme est testé sur l'A1 et l'A23.



Worldline précise avoir conçu une plateforme digitale qui couvre l'ensemble des besoins : de la déclaration du mode de transport de l'usager, sa vérification jusqu'au paiement de la récompense par la MEL; en passant par la mise à disposition de son centre de support pour répondre aux demandes des différents acteurs impliqués, usagers et administratifs.







