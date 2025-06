Worldline: succès d'une émission obligataire de 550 ME information fournie par Cercle Finance • 04/06/2025 à 07:45









(CercleFinance.com) - Worldline a annoncé hier soir le succès d'une émission obligataire de 550 millions d'euros à 5 ans.



Worldline a placé avec succès une émission obligataire de 550 millions d'euros venant à échéance en juin 2030 et assortie d'un coupon de 5,50% par an.



L'émission a été sursouscrite par une base d'investisseurs hautement diversifiée.



Le produit net de cette émission sera utilisé par Worldline pour financer ses besoins généraux, et pour le refinancement éventuel, en tout ou partie, de son endettement existant, y compris les obligations convertibles/échangeables d'un montant nominal initial de 800 000 000E à maturité au 30 juillet 2026.



Worldline est noté BBB- avec une perspective négative par S&P Global Ratings.





