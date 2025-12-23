 Aller au contenu principal
Worldline : sous 1,50E, vers une rechute sur des supports historiques ?
information fournie par Zonebourse 23/12/2025 à 10:32

La correction amorcée sous 1,72E se poursuit et Worldline reperd -3% sous 1,50E : le titre semble ne pas se contenter d'un retracement "classique" de 50% se récente hausse, ce qui validait un objectif de 1,51E.
Si cette glissade sous 1,51E se confirme en clôture, le support suivant se dessine vers 1,40E, et il serait prématuré d'écarter un retour sur le plancher historique des 1,313E

