Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : série de 5 baisse depuis cassure des 35,85E information fournie par Cercle Finance • 19/06/2023 à 19:21









(CercleFinance.com) - Le titre Worldline confirme l'émergence d'une dynamique baissière apparue sous le plancher des 36E (5 séances de repli consécutives sous 35,85ER) et la glissade ne s'arrête pas avec le comblement du 'gap' des 35,16E du 15 juillet 2022).

Le cours s'enfonce sous 34E, en direction du support des 33,47E du 14 juillet (48H après celui ouvert au-dessus de 38,32E) : Worldline devra impérativement préserver le plancher des 32,54E du 14 juin 2022 sous peine de dévisser vers 29E, l'ex-zénith du 2 septembre 2016.





Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris -2.61%