Worldline s'envole après son CA du T3, négociations sur ses activités US

Worldline WLN.PA s'envole mercredi à la Bourse de Paris après que le spécialiste français des moyens de paiement a fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel conforme aux prévisions et annoncé des négociations pour vendre ses activités nord-américaines.

L'action de la société grimpe de 16,8% vers 08h30 GMT, alors que l'indice SFB 120 baisse de 0,56% à la même heure.

Worldline a publié mardi soir un chiffre d'affaires de 1,15 milliard d'euros au troisième trimestre, en baisse de 0,8% sur un an mais légèrement au-dessus des attentes des analystes, qui attendaient en moyenne 1,14 milliard d'euros.

"Dans l'ensemble, les résultats financiers sont globalement conformes aux prévisions, avec quelques signes positifs (par exemple, des commentaires positifs sur le taux de désabonnement et le déploiement des points de vente)", écrivent les analystes de Morgan Stanley dans une note publiée mercredi.

Le courtier estime également que les investisseurs verront d'un oeil favorable la décision de se retirer des zones géographiques non stratégiques, comme en témoignent les négociations en cours pour céder les activités nord-américaines de Worldline à Shift4 FOUR.N , annoncées mardi également.

"La décision de vendre les activités nord-américaines est bienvenue (ces activités étaient sous-dimensionnées et dilutives pour la marge) et devrait permettre une meilleure concentration des efforts de gestion et une meilleure allocation des ressources. Nous prévoyons d'autres cessions à venir, la direction souhaitant se concentrer sur son coeur de métier en Europe", souligne pour sa part J.P. Morgan.

Ces annonces ont compensé le ton plus nuancé concernant le bénéfice annuel et les flux de trésorerie du groupe.

Worldline a resserré sa fourchette de prévision d'EBE (excédent brut d'exploitation) pour 2025 et déclaré que son flux de trésorerie disponible devrait se situer entre -30 millions et 0 millions d'euros sur l'exercice, contre un objectif "neutre" précédemment anticipé.

La société, qui a nommé en septembre un nouveau directeur financier pour appuyer son redressement, a été mise à rude épreuve cet été après la publication d'une enquête européenne sur ses activités auprès des acteurs à hauts risque (HBR) du commerce en ligne.

L'action a perdu environ 70% depuis le début de l'année.

(Rédigé par Diana Mandiá, avec Gianluca Lo Nostro, édité par Blandine Hénault)