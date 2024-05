Worldline s'associe à Visa pour émettre ses propres cartes à destination de professionels

Le spécialiste français des paiements électroniques Worldline a annoncé mardi un partenariat avec Visa pour l'émission de ses premières propres cartes virtuelles à destination des agences de voyage en ligne.

( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

"Cette collaboration stratégique marque un tournant, élargissant le champ d'action de Worldline au-delà du traitement des paiements et vers l'émission directe de cartes", a souligné le groupe dans un communiqué.

Les cartes permettront aux agences de "payer leurs fournisseurs plus rapidement et en toute sécurité" et ainsi simplifier la gestion au quotidien, explique Worldline, dont le coeur de métier est la gestion des paiements, par exemple effectués par carte bancaire sur des terminaux ou en ligne.

Le groupe s'était récemment allié au Crédit Agricole pour créer une coentreprise spécialisée dans les services de paiement pour les commerçants.

Le chiffre d'affaires de Worldline, qui se rémunère grâce aux frais de traitement sur les paiements chez les commerçants, a atteint 1,1 milliard d'euros au premier trimestre, en légère hausse sur un an.

Mais son année 2023 avait été difficile, avec, en fin de compte, une perte nette de plus de 800 millions d'euros - sur fond de dégradation de la consommation en Europe, qui a entrainé un lourd ajustement comptable.

Cette ancienne filiale d'Atos a annoncé le 7 février dernier un plan de suppressions de postes, touchant jusqu'à 8% de ses 18.000 collaborateurs dans le monde, soit environ 1.400 personnes, dont 330 en France.

A la Bourse de Paris, son action a perdu près de 70% de sa valeur depuis début 2023.