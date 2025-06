Worldline: résultats du rachat d'OCEANEs information fournie par Cercle Finance • 05/06/2025 à 08:02









(CercleFinance.com) - Worldline annonce les résultats du rachat d'une partie de ses obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes (OCEANEs) à échéance juillet 2026.



À la clôture de la procédure de construction d'un livre d'ordres inversé conduite par des institutions financières, Worldline a décidé d'accepter le rachat de 3.221.238 OCEANEs 2026 pour un montant en principal de 332.431.762 euros représentant environ 41,6% du nombre des OCEANEs 2026 initialement émises.



Le prix unitaire de rachat final dans le cadre de cette procédure a été fixé à 99,40 euros pour les OCEANEs 2026, représentant un montant d'environ 320 millions d'euros.



Le règlement-livraison du Rachat devrait avoir lieu le 11 juin 2025.





Valeurs associées WORLDLINE 5,1200 EUR Euronext Paris 0,00%