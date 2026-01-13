Worldline renforce son partenariat avec PSA Payment Services Austria
information fournie par Zonebourse 13/01/2026 à 10:05
Worldline aidera PSA à migrer vers sa plateforme de nouvelle génération conforme aux normes européennes.
"Les plateformes de paiement nouvelle génération de Worldline, basées sur le cloud et natives API, offrent un traitement des paiements évolutif tout en garantissant une grande agilité dans le déploiement de nouvelles fonctionnalités" indique le groupe.
Madalena Cascais Tomé, directrice du traitement et des institutions financières du groupe Worldline, a déclaré : " Nous remercions sincèrement l'équipe PSA pour sa confiance et nous nous engageons pleinement à soutenir sa stratégie future avec des solutions de premier ordre, une innovation continue et une expertise approfondie en matière de paiements. "
Valeurs associées
|1,5705 EUR
|Euronext Paris
|+4,01%
