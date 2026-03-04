Hébergement: le réseau Gîtes de France poursuit sa progression en 2025

( AFP / LOIC VENANCE )

Les Gîtes de France, qui fêtaient l'an dernier leurs 70 ans, ont continué leur progression en 2025, avec une fréquentation en hausse et un nombre plus élevé de logements mis en location, ont-ils indiqué mercredi.

L'an dernier, le réseau d'hébergements a comptabilisé 28,17 millions de nuitées, soit une croissance de 4% par rapport à 2024, selon un communiqué. Au total, le volume d'affaires a atteint 863 millions d'euros, également en hausse de 4% sur un an.

Cette fréquentation a généré une augmentation de la taxe de séjour reversée aux collectivités, qui a atteint 26,96 millions d'euros (+6% sur un an).

Si la clientèle de loisirs demeure très largement majoritaire, représentant 85% des nuitées, 15% des séjours relèvent désormais d'une clientèle professionnelle: déplacements d'affaires, missions temporaires, chantiers, formations ou séminaires.

"Vous avez des entreprises européennes qui ont des chantiers sur le territoire français, donc forcément ils doivent héberger leurs salariés. Or, en milieu rural, on n'a pas forcément une offre hôtelière", explique à l'AFP Solange Escure, la directrice des Gîtes de France.

La durée moyenne des séjours est demeurée stable, avec 8 nuits en gîtes, 2 nuits en chambres d'hôtes. Et la clientèle française demeure largement prédominante (84% des séjours).

Le réseau lui-même, qui reste minoritaire par rapport à des plateformes de réservation comme Airbnb ou Booking, s'est toutefois densifié, avec 56.000 structures en tout en 2025 (+2% sur un an), pour 43.000 propriétaires (+2% également).