Worldline rachète Ingenico pour créer un champion des paiements

(.) PARIS, 3 février (Reuters) - Worldline WLN.PA a annoncé lundi le rachat amical de son concurrent Ingenico INGC.PA afin de créer le quatrième acteur mondial sur le marché des services de paiements et un champion européen du secteur. Les actionnaires d'Ingenico recevront 11 actions Worldline et 160,5 euros en numéraire contre 7 actions Ingenico, précise Worldline dans un communiqué. Cette offre approuvée à l'unanimité des deux conseils d'administration représente une prime de 24% sur les cours moyens pondérés par les volumes du dernier mois. Elle valorise Ingenico à 7,8 milliards d'euros et sera immédiatement positive pour le bénéfice par action. A l'issue de l'opération, les actionnaires de Worldline détiendront 65% et ceux d'Ingenico 35% du groupe combiné. L'offre reste soumise au feu vert des autorités de régulation et sera déposée à l'Autorité des marchés financiers (AMF) en juin ou juillet prochain. L'accord prévoit que Gilles Grapinet, l'actuel PDG de Worldline, deviendra directeur général du nouvel ensemble et que Bernard Bourigeaud, président non-exécutif du conseil d'administration d'Ingenico, en deviendra le président non-exécutif. En cumulé, Worldline et Ingenico ont réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 5,3 milliards d'euros et dégagé un excédent brut opérationnel de 1,2 milliard d'euros. Worldline espère de cette fusion environ 250 millions d'euros de synergie par an d'ici 2024. L'ancienne filiale d'Atos ATOS.PA , scindée par le groupe de services informatiques il y a un an, a déjà racheté en 2018 le groupe suisse Six Payment services pour 2,3 milliards d'euros, dans un secteur des moyens de paiement en pleine ébullition, marquée par une vague de consolidation. UN MARCHÉ EN PLEINE EXPANSION L'utilisation accrue des smartphones pour effectuer des paiements en ligne a renforcé la compétition, ouvert le marché à de nouveaux acteurs comme les géants du numérique, qui livrent bataille avec les SSII et les banques pour capter la manne représentée par les données des consommateurs. L'an dernier, Fidelity National Information Services (FIS) FIS.N a racheté Worldpay pour 35 milliards de dollars (31,6 milliards d'euros) et Fiserv Inc FISV.O a fait l'acquisition de First Data Corp pour 22 milliards. Selon les recherches du cabinet McKinsey, le secteur devrait atteindre un chiffre d'affaires global de 3.000 milliards de dollars par an d'ici 2023 à mesure que les consommateurs de plus en plus nombreux abandonneront l'argent liquide pour les cartes de paiement ou les paiements en ligne. Ingenico est depuis longtemps une cible. Selon des sources contactées par Reuters, Edenred EDEN.PA et la banque Natixis CNAT.PA ont un moment été intéressés par la société. L'offre de rachat de Worldline a été approuvée par les actionnaires de référence des deux groupes: Atos et SIX pour Worldline et Bpifrance pour Ingenico. Dans un communiqué, Atos déclare se réserver la possibilité de poursuivre la réduction de sa participation au capital de Worldline, engagée en 2014 lors de l'introduction en Bourse de ce dernier. De son côté, Bpifrance s'engage à apporter ses titres Ingenico à l'offre publique de Worldline et dit avoir l'intention de devenir un actionnaire de référence de long terme de l'entité combinée. (Sudir Kar-Gupta, Jean-Stéphane Brosse, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées ATOS Euronext Paris -0.19% EDENRED Euronext Paris +0.64% INGENICO GROUP Euronext Paris +8.51% NATIXIS Euronext Paris -0.52% WORLDLINE Euronext Paris -6.90% FISERV INC NASDAQ -2.16%