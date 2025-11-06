Worldline présente son plan 'North Star 2030', le titre chute de -5%
Pour accompagner l'exécution de son plan de transformation et renforcer sa flexibilité financière, Worldline prévoit de lever 500 millions d'euros de nouveaux fonds propres. L'augmentation de capital réduira l'endettement de Worldline à environ 2 fois d'ici la fin de l'année 2026.
Dans le cadre du plan North Star de Worldline, le groupe vise d'ici 2030 un taux de croissance annuel moyen d'environ 4 % du chiffre d'affaires sur la période 2027-2030 avec une accélération progressive sur la période pour atteindre environ 5 % à la fin du plan, un EBITDA d'environ 1,0 milliard d'euros alimenté par des économies réalisées sur le plan de transformation d'environ 210 millions d'euros et une contribution organique d'environ 150 millions d'euros, un Cash-flow libre positif dès 2027 et objectif de 300 MEUR à 350 MEUR de cash-flow libre d'ici 2030, dont 120 MEUR de coûts de financement estimés.
Le BAIIA ajusté de 2026, tout en bénéficiant des premières économies réalisées dans le cadre du plan de transformation, devrait être légèrement inférieur au point bas de la fourchette des prévisions pour 2025, sous l'effet de l'augmentation des coûts de remédiation et d'un mix d'activités toujours défavorable.
Le flux de trésorerie disponible en 2026 devrait se situer dans la partie inférieure des prévisions pour 2025, avec des coûts de transformation, une augmentation des coûts de la dette et une hausse des impôts.
Suite à cette présentation, le titre chute de près de 5% à la Bourse de Paris.
'La feuille de route 2030 montre une situation sous contrôle pour Worldline, ne passant pas par une nouvelle forte baisse des résultats en 2026 et impliquant un retour à des FCF positifs en 2027' indique Oddo BHF ce matin.
Selon l'analyste, il y a toujours le sujet des controverses auquel s'ajoute ce matin l'annonce d'une augmentation de capital fortement dilutive pour les actionnaires. 'Cela nous incite à rester prudent pour l'instant sur la valeur'.
Jefferies de son côté estime qu'il pourrait s'avérer difficile de lever la totalité du montant de l'émission, compte tenu du rapport entre le capital total levé (390 millions d'euros) et la dette totale en cours (environ 3,6 milliards d'euros), ainsi que de l'évolution récente du cours de l'action.
