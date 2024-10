Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Worldline: partenariat avec la banque de Chine (Hong Kong) information fournie par Cercle Finance • 03/10/2024 à 11:53









(CercleFinance.com) - Worldline annonce un partenariat avec la Banque de Chine (Hong Kong) ' BOCHK ' qui devient ainsi son premier client pour la solution de carte sur une plateforme ouverte, Paysuite Essential Edition (anciennement nommée Cardlite) à Hong Kong.



La suite logicielle Paysuite Essential edition est une plateforme ouverte de gestion de la carte pour les émetteurs et acquéreurs.



BOCHK tirera parti de l'application innovante de Worldline nativement conçue pour le cloud afin d'améliorer l'expérience client et d'élargir son offre avec sa nouvelle carte de débit Mastercard multi-devises.



Selon Worldline, 'ce partenariat reflète la tendance croissante dans l'industrie des paiements de l'adoption de solutions sur une plateforme ouverte, BOCHK montrant la voie aux autres institutions financières dans la région'.







Valeurs associées WORLDLINE 6,32 EUR Euronext Paris -1,28%