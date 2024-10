Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Worldline : nouveau rebond sur le palier des 6E information fournie par Cercle Finance • 09/10/2024 à 15:02









(CercleFinance.com) - Worldline amorce un nouveau rebond sur le palier des 6E, testé sans répit au quotidien depuis le 17 septembre.

Si le titre échappe au retracement du plancher historique des 5,9E (du 21/09), l'inversion de la tendance à la hausse ne se confirmera qu'au-delà des 6,80E.





Valeurs associées WORLDLINE 6,35 EUR Euronext Paris +4,10%