Worldline : nouveau plancher historique à 4,770E information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 13:34









(CercleFinance.com) - Le calvaire continue pour Worldline qui inscrit un nouveau plancher historique à 4,770E et perd -16% sur 4 séances, ce qui porte son repli à -44% depuis le 1er janvier.

Le titre s'achemine t'il vers une division par 20 depuis son zénith des 84E du 22/07/2021, soit un objectif de 4,20E ?





Valeurs associées WORLDLINE 4,8710 EUR Euronext Paris -1,93%