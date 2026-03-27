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Worldline : nouveau plancher historique à 0,276, capi sous les 90MnsE
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 12:54

Le cours de Worldline -ex-détachement de DS- inscrit un nouveau plancher historique vers 0,2673E (90MnsE de "capi") : l'AK risque de faire reculer le cours jusque vers 0,21E (capitalisation ramenée à 70MdsE dans ce cas) selon certains analystes mais entre les vendeurs à découvert, le rachats de "short", beaucoup d'hypothèse circulent.
Une seule certitude : le momentum reste pour l'heure très négatif, toutes unités de temps confondues et une division par 2 en 3 semaines n'est pas un scénario inédit pour une valeur qui lance une AK.

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WORLDLINE
0,2756 EUR Euronext Paris -5,65%
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