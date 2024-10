Worldline : nouveau patron pour les Services aux commerçants

(AOF) - Worldline a annoncé la nomination de Paul Marriott-Clarke à la tête des Services aux commerçants, à compter du 7 octobre 2024. Paul Marriott-Clarke succède à Marc-Henri Desportes qui dirigeait l’activité depuis février 2024, en parallèle de ses autres fonctions. Il dispose de 25 ans d’expérience dans le secteur de la banque et des paiements. Paul Marriott-Clarke sera basé au siège de Worldline à Paris La Défense, en France. En tant que membre du comité exécutif du groupe, il reportera au directeur général.

Avant de rejoindre Worldline, il occupait le poste de Responsable Client & Digital chez Barclays UK, où il a conduit la transformation numérique de la banque, faisant évoluer l'entreprise en une organisation plus agile et plus centrée sur le client. Avant de rejoindre Barclays, Paul Marriott-Clark a été le directeur général de PayPal Europe après avoir occupé le poste de directeur commercial pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, conduisant les initiatives stratégiques de PayPal dans ces régions.

AOF - EN SAVOIR PLUS