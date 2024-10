Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Worldline: nouveau directeur des Services aux commerçants information fournie par Cercle Finance • 07/10/2024 à 15:34









(CercleFinance.com) - Worldline annonce la nomination de Paul Marriott-Clarke à la tête des Services aux commerçants à partir du 7 octobre 2024.



Il succédera à Marc-Henri Desportes, qui occupait cette fonction depuis février 2024.



Fort de plus de 25 ans d'expérience dans la banque et les paiements, Paul Marriott-Clarke a auparavant dirigé la transformation numérique de Barclays UK et occupé des postes de direction chez PayPal Europe et Metro Bank. M



arc-Henri Desportes, directeur général de Worldline, estime que son expertise sera 'déterminante pour renforcer l'approche centrée sur le client'.





Valeurs associées WORLDLINE 6,10 EUR Euronext Paris -2,21%