Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline: note de crédit dégradée chez S&P Global information fournie par Cercle Finance • 09/11/2023 à 08:55









(CercleFinance.com) - Worldline indique que S&P Global Ratings a abaissé sa note de crédit sur le groupe de solutions de paiement de 'BBB' à 'BBB-', avec une perspective 'stable', décision qui 'résulte d'un processus de désendettement plus long que prévu'.



'La perception de S&P concernant la solidité de Worldline est intacte, à l'instar du niveau de liquidité du groupe qui est qualifié 'd'exceptionnel'. Ce changement de notation devrait avoir un impact marginal sur le financement de l'entreprise', estime la société.



Worldline ajoute bénéficier d'importantes liquidités (1,2 milliard d'euros de trésorerie et un milliard d'euros de RCF non tiré au 23 juin) et ne pas être confrontée à des échéances à court terme, les obligations 2024 ayant déjà été traitées de manière proactive.





Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris +4.35%