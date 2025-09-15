Worldline nomme un ancien d'Alstom en tant que directeur financier
information fournie par Zonebourse 15/09/2025 à 09:27
Cette nomination s'inscrit dans le cadre de la récente évolution de l'état-major du spécialiste des paiements depuis l'arrivée, en février dernier, d'un nouveau directeur général, Pierre-Antoine Vacheron.
Elle intervient aussi alors que la notation de la dette du groupe a été dégradée le mois dernier par l'agence S&P, qui l'a ramené à 'BB' avec surveillance négative contre 'BBB-' avec surveillance négative précédemment.
Dans un communiqué, Worldline souligne que Srikanth Seshadri a contribué, au sein d'Alstom, aux efforts de désendettement de l'entreprise et au maintien de sa perspective 'investment grade' (catégorie d'investissement) tout au long de sa phase de redressement.
De nationalité britannique et d'origine indienne, Seshadri a débuté sa carrière chez Arthur Andersen, où il a travaillé pendant cinq ans dans l'audit et dans le conseil en gestion des risques technologiques en Inde. Il était, depuis 2002, employé chez Alstom et a exercé ses fonctions en France, en Suisse, à Singapour et au Royaume-Uni.
Seshadri, qui a suivi une formation exécutive à l'Insead, succède à Gregory Lambertie, qui a choisi de poursuivre de nouvelles opportunités professionnelles.
Suite à cette nomination, l'action Worldline grimpait de 2,6% lundi matin à la Bourse de Paris, signant l'une des plus fortes hausses de l'indice SBF 120.
Valeurs associées
|2,8410 EUR
|Euronext Paris
|+5,57%
A lire aussi
-
Satellites : Airbus, Leonardo et Thales envisagent une coentreprise, notamment pour concurrencer SpaceX
Face à SpaceX, les entreprises françaises doivent "changer le modèle" et offrir "les services satellitaires de bout en bout", militaires et civils. Les Européens Airbus , Leonardo et Thales envisagent de créer une coentreprise dans le domaine spatial, notamment ... Lire la suite
-
PARIS (Reuters) -Le Premier ministre Sébastien Lecornu va poursuivre ce lundi et dans les jours à venir ses discussions avec les forces politiques et les partenaires sociaux en vue de parvenir à un compromis sur le budget 2026, alors que la pression s'accentue ... Lire la suite
-
(Reuters) -Worldline a annoncé lundi avoir nommé un nouveau directeur financier, Srikanth Seshandri, une nouvelle étape du remaniement de la direction du groupe de paiements en ligne, un an après le renvoi de son directeur général Gilles Grapinet. La nomination ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer