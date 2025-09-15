 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 883,87
+0,75%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Worldline nomme Srikanth Seshandri nouveau dirfin
information fournie par Reuters 15/09/2025 à 08:44

Worldline WLN.PA a annoncé lundi la nomination de Srikanth Seshandri au poste de directeur financier et membre du comité exécutif, effective depuis le 8 septembre.

"Son expérience internationale étendue ainsi que son expertise dans la gestion d’environnements financiers complexes constituent des atouts importants pour accompagner la transformation continue de Worldline", a déclaré Pierre-Antoine Vacheron, directeur général du groupe, dans un communiqué.

Srikanth Seshandri, précédemment directeur du Trésor et du financement chez Alstom ALSO.PA , succède à Gregory Lambertie, "qui a choisi de poursuivre de nouvelles opportunités professionnelles", selon le communiqué.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ALSTOM
21,0500 EUR Euronext Paris +0,53%
WORLDLINE
2,7900 EUR Euronext Paris +3,68%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'image d'illustration montre un logo de la société de paiement Worldline
    Worldline nomme Srikanth Seshandri nouveau dirfin
    information fournie par Reuters 15.09.2025 09:24 

    (Reuters) -Worldline a annoncé lundi la nomination de Srikanth Seshandri au poste de directeur financier et membre du comité exécutif, effective depuis le 8 septembre. "Son expérience internationale étendue ainsi que son expertise dans la gestion d’environnements ... Lire la suite

  • Des bâtiments en construction à Hangzhou, dans la province chinoise du Zhejiang, dans l'est du pays, le 15 septembre 2025 ( AFP / - )
    Chine: l'industrie et la consommation marquent le pas
    information fournie par AFP 15.09.2025 09:12 

    La croissance de la production industrielle et celle des ventes au détail en Chine ont ralenti en août davantage qu'attendu, symptômes des difficultés persistantes de la deuxième économie mondiale, indiquent des données officielles publiées lundi. La crise prolongée ... Lire la suite

  • Premier secrétaire du parti socialiste français de gauche (PS) Olivier Faure assiste à la "Fête de l'Humanité" organisé par le journal communiste français L'Humanité, à Bretigny-sur-Orge, au sud de Paris, le 13 septembre 2025 ( AFP / Ian LANGSDON )
    Lecornu recevra les socialistes mercredi, annonce Olivier Faure
    information fournie par AFP 15.09.2025 09:08 

    Le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu recevra mercredi matin les responsables du Parti socialiste, avec qui il devra négocier à l'automne un accord sur le budget 2026 pour éviter une censure, a annoncé leur Premier secrétaire Olivier Faure. "On a rendez-vous ... Lire la suite

  • Sophie Binet à Mertzwiller, le 5 juin 2025. ( AFP / FREDERICK FLORIN )
    Sophie Binet (CGT) exhorte le patronat à arrêter de "pleurnicher"
    information fournie par Boursorama avec AFP 15.09.2025 09:07 

    La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet a exhorté lundi le patronat à arrêter de "pleurnicher" et à cesser de faire des "caprices d'enfants gâtés", mettant en avant les "milliards d'aides consenties" chaque année aux entreprises. La numéro un de la centrale ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank