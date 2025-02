Worldline nomme Pierre-Antoine Vacheron au poste de directeur général

(AOF) - Le Conseil d'administration de Worldline annonce la nomination de Pierre-Antoine Vacheron en qualité de Directeur général à compter du 1er mars 2025. Il prend la succession de Marc-Henri Desportes qui assure la direction générale sur une période d'intérim depuis octobre 2024.

Pierre-Antoine Vacheron bénéficie de plus de 30 ans d'expérience internationale et de transformation en tant que directeur général et directeur financier dans les secteurs des paiements, de la vente au détail et de la banque, plus récemment en tant que Directeur général Payments du groupe BPCE et directeur général de Natixis Payments.

Auparavant, il a dirigé les activités Merchant & Acquiring Services d'Ingenico Group. Au cours de cette période, il a supervisé la diversification d'Ingenico, et notamment sa mutation d'un processeur de paiements orienté vers le hardware à un prestataire de services de paiement de premier plan.

