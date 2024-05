Worldline maintient ses prévisions financières pour 2024

AOF - EN SAVOIR PLUS

Elle vise toujours au moins 1,17 milliard d'euros d'EBE ajusté, avec les premiers bénéfices de la montée en puissance de Power24 associés à l'accélération du levier opérationnel au cours du second semestre de l'année 2024.

L'entreprise anticipe au moins 3 % de croissance organique du chiffre d'affaires, incluant l'hypothèse d'un environnement macroéconomique inchangé dans les principales zones géographiques du groupe et avec une croissance plus faible au premier semestre 2024, principalement en raison de l'impact de la résiliation des contrats des commerçants (croissance organique supérieure à 5% hors impact de résiliation de commerçants).

La division mobilité & services web transactionnels a bénéficié d'une bonne dynamique dans les solutions de sécurité et de cryptographie, ainsi que de l'augmentation du volume de la billetterie électronique.

La division services financiers a été impactée par de faibles volumes dans l'activité des paiements non-cartes, malgré de bons volumes sous-jacents dans le traitement de l'acquisition et de l'émission.

(AOF) - Le chiffre d'affaires de Worldline pour le premier trimestre 2024 a atteint 1,09 milliard d'euros, soit une croissance organique de 2,5%. "La division des services aux commerçants a bien résisté au contexte macroéconomique actuel et aux résiliations de contrats avec les commerçants. Cela a été légèrement compensé par la croissance sous-jacente d'activités d'acceptance, et par la dynamique commerciale en Italie", souligne le groupe.

